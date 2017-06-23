﻿熟手湊B母愛滿瀉 陳敏之密密賺奶粉錢

陳敏之去年底誕下兒子雷子樂後，即極速修身重投工作，為無線拍攝新劇《溏心風暴3》之餘，也忙於打理其自家曲奇餅生意。事業家庭兩兼顧的敏之，最近為一嬰幼兒用品拍攝廣告時，不禁母愛大發，對BB演員又攬又錫，完全愛不惜手呢！



拍攝當日，敏之O氹得BB演員非常聽話，除幫她洗白白外，又熟手地抱着她自拍合照，而BB演員亦非常聽話，即使拍攝歷時兩日也完全沒有扭計。其中BB演員由媽媽抱着時，敏之也忍不住走近，露出一副甜笑看着BB，更自認是「BB控」，認真母愛滿瀉。







