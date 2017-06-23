﻿檳城相約做Gym 小方張繼聰互摸肌肉

方力申、張繼聰、衛詩雅及楊思琦等前晚出席電影《女人永遠是對的》首映禮，小方和劉心悠在戲中是一對，心悠更主動向小方獻吻，小方笑言未試過有女仔在拍拖前就這樣主動，又說在戲中要跳舞，但他平時唱歌都不會跳舞，故事前要花時間練習，幸好效果還過得去，小方指在檳城拍攝時，一有時間就會和張繼聰一齊健身，他笑說：「我們一齊做Gym，會互相摸對方的肌肉，我們是為了健康抗衰老，我有心有力仍舉到100磅，阿聰就要操fit，保持體力同個女玩。」至於衛詩雅首次和張繼聰合作，但被導演臨時加吻戲，她指當時很尷尬，因為認識謝安琪，覺得不好意思。