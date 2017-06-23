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﻿Celine Dion睇片 讚9歲Celine可愛

2017-06-23 列印
■Celine參加《全美一叮》備受矚目。
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　　九歲小妹妹譚芷昀（Celine）參加美國真人騷《全美一叮》，獻唱天后Celine Dion經典作品《 My Heart Will Go On 》大受讚賞，日前《全美一叮》的官方twitter上載了Celine的獻唱片段，文字是「你不會相信你會聽到一個九歲的小朋友Celine Tam會唱Celine Dion的經典名曲。」其後Celine Dion轉發並大讚好可愛。

　　小Celine忍不住留言表示對方是她的偶像，更坦言夢想是希望有一日可與她合唱。
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