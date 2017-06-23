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﻿林奕匡偕未婚妻 飛赴法國拍婚照

2017-06-23 列印
■Phil與Rikko將於八月拉埋天窗。
■Phil三月初在澳門求婚成功。
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　　林奕匡（Phil）與未婚妻李靄璣（Rikko）拍拖十年，Phil三月初於澳門大三巴前求婚成功後，一對準新人隨即積極籌備婚禮，早前還宣佈將於八月底返加拿大溫哥華，在雙方父母見證拉埋天窗。

　　雖然婚期將至，不過準新郎Phil除忙於為婚禮作準備外，又要籌備錄製新碟；準新娘Rikko早前則特地返溫哥華籌備婚禮事宜。兩口子今晚將現身香港赤蠟角機場，出發飛往「浪漫之國」法國拍攝甜蜜婚照。至於Phil日前亦透露，擬於明年三月才在港補擺婚宴。
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