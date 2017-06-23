﻿下月結婚開支大 陳柏宇 試耳筒唔敢買

歌手陳柏宇（Jason）與拍拖6年的女友符曉薇（Leanne），將於7月2日拍拖紀念日拉埋天窗。Jason透露婚禮花費六位數字，再預計日後生B搬屋開支好大，所以和未婚妻有共識應慳則慳。日前下午，戴帽的大隻Jason與女友人行中環ifc睇過千蚊名牌耳筒。見準新郎雖然好like，但都係忍手唔買，然後面黑黑無癮走人。 下月34歲生日的陳柏宇，早前正式入紙註冊結婚，下月2日跟model女友Leanne大婚。講到明婚後即開turbo「造人」的他，3月帶未婚妻去完馬爾代夫預支蜜月，5月又飛去英國十日影婚照，嚟緊在九展筵開四十圍，乜都要錢，搞到婚後即飛嘅honeymood都逼住縮皮，準新郎日前大呻：「原本計劃去夏威夷，但商務客位要三萬元，經濟位就五千幾，打算慳到就慳。」



結婚生仔接住做，日前下午陳柏宇行街都唔敢亂fing錢。當日，身穿背心嘅Jason露出背頸紋身行中環ifc。他與一長髮短裙女伴結伴同行，不過全無親暱行為，Leanne可以放心。行經音響電器舖，音樂人Jason望見B & O（Bang & Olufsen）名牌耳筒，兩眼發光，火速入店。在店員推介下，他試聽了一款售價約兩千幾蚊嘅headphone，微微笑好滿意，不過最後都係齋睇無買，無癮離開。



採訪︰張詠森