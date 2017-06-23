﻿下月結婚開支大 陳柏宇 試耳筒唔敢買

結婚生仔接住做，日前下午陳柏宇行街都唔敢亂fing錢。當日，身穿背心嘅Jason露出背頸紋身行中環ifc。他與一長髮短裙女伴結伴同行，不過全無親暱行為，Leanne可以放心。行經音響電器舖，音樂人Jason望見B & O（Bang & Olufsen）名牌耳筒，兩眼發光，火速入店。在店員推介下，他試聽了一款售價約兩千幾蚊嘅headphone，微微笑好滿意，不過最後都係齋睇無買，無癮離開。
採訪︰張詠森
暑假將至，不少年輕人趁機賺外快，有部份少女為了搵快錢竟任「兼職女友」（俗稱Part Time Girlfriend，PTGF）。有少女透過多個社交平台如fb、Instagram及手機應用程式兜客，當中...
2017-06-23
內地《國歌法》草案昨日首次提交審議全國人大常委會，草案建議國歌納入全日制小學一年級音樂課教材；若在公共場合，惡意修改國歌歌詞或者故意以歪曲、貶損方式奏唱國歌，損害國歌莊嚴形象，公安機關可處以最多十五天行政拘留。 十二屆全國人大常委會第二十八次會議昨日開幕，當局首次將 《中華人民共和國國歌法（草案）》提請常委會審議。 草案明確規定全國和地方各級人大會開幕、閉幕；全國和地方各級政協會議開幕、閉幕；憲法宣誓儀式；升國旗儀式；各級機關組織重大慶典活動、重要表彰儀式、重大紀念儀式、國家公祭等七類場合應當奏唱國歌。禁止在私人喪事、商業活動等不適宜場合奏唱、播放國歌。 私人喪事商...
2017-06-23
伊拉克軍方證實，摩蘇爾舊城區內逾八百年歷史的著名古跡大清真寺，在軍事行動中受嚴重破壞、幾近夷為平地，巴格達當局指責是極端組織伊斯蘭國所為，伊斯蘭國反指是美國空襲行動破壞清真寺；美軍否認指控，強調並無空襲有關區域。 伊拉克軍方近日從多方向摩蘇爾展開軍事行動，企圖由伊斯蘭國手上重奪當地控制權。伊國防部周三表示，反恐部隊當晚在老城區圍剿武裝份子，到達距離大清真寺約五十米外時突然發生爆炸，大清真寺遭嚴重破壞，僅剩下圓頂建築，而當地地標宣禮塔則完全倒塌。 伊方指責是伊斯蘭國因節節敗退而炸毀大清真寺；IS則透過旗下通訊社，反指是美軍戰機炸毀該座清真寺；美國為首的聯軍強調，事發時...
2017-06-23
據星島地網報道，二手紛錄用家市價入市個案，世紀21康聯地產客戶經理康向斌表示，藍田麗港城23座中層F室，面積517方呎，2房間隔，望內園池景，以685萬元易手，呎價13250元。原業主於96年3月購入...
2017-06-23
美國股市窄幅上落，缺乏明確方向，杜指早段曾升46點，攀上21456點。儘管油價連挫三日後喘穩，惟對美股未有帶來重大支持。另外，美國上周新申領失業救濟人數24.1萬人，稍高於分析師預測的24萬人。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21,397點，跌12點；納斯達克指數收報6,236點，升2點。滙控（005）美國預託證價格報67.54港元，較香港收市價跌0.11港元；中移動（941）美國預託證價格報83.58港元，較香港收市價跌0.07港元。 美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周增加3000人，至24.1萬人，高於分析師預測的24萬人，但仍靠近22.7萬人的43年新...
2017-06-23
正受逃稅案件及轉會傳聞纏身的射手C朗拿度，在周三洲際國家盃A組次輪頭槌建功，率領葡萄牙1:0險勝俄羅斯。不過，該隊左後衞拉菲爾古里路勇戰受傷退場送院，教練費蘭度山度士賽後透露愛將證實斷腳，無緣餘下賽事。 C朗開賽僅八分鐘即把握一次傳中機會，在禁區內頭槌破網，助葡萄牙火速開紀錄。若不是俄羅斯門將艾堅菲夫屢救險球，葡軍已能提早奠定勝局。無論如何，C朗賽後滿意地說：「我們很開心，這是我們首次能夠在俄羅斯擊敗他們。面對擁有主場球迷支持的俄羅斯，己隊打得很好，創造很多入球機會。」 C朗8分鐘即開紀錄 葡萄牙暫兩戰一勝一和，但教練費蘭度山度士對證實骨折的拉菲爾古里路感難過：「他...
2017-06-23
年度遊戲界盛事《E3遊戲展》日前於美國洛杉磯揭幕，PlayStation搶先在遊戲展開鑼前一天，假當地Shrine Auditorium & Expo Hall舉行發佈會，當中最震撼消息，莫過...
2017-06-23
百足咁多爪嘅鬼才林海峰（Jan）一屋女人，且賢妻彭羚照顧家庭攞滿分，佢主力搵錢就得。日前下午，阿Jan愛妻唔知係咪忙做義工，唔得閒湊女，於是輪到廿四孝凍齡Daddy林海峰補位做慈父陪千金。當日，阿Ja...
2017-06-23
少女援交歪風，早年由日本吹入香港。近日有人改頭換面，在社交平台稱願受聘做「兼職女友」，掛羊頭賣狗肉。鑑於「兼職女友」在網上兜客情況普遍，警方近日在網絡放蛇，於旺角及油麻地拘捕十名女子，其中包括一名中學女生。初步調查顯示，這些「兼職女友」屬「個體戶」，當中有人疑是妓女，利用網絡拉客，也不排除有女學生貪玩，淪落人肉市場。為免年輕人跟風，警方必須加強網絡巡查，大力掃蕩，而學者亦要深入研究年輕人心態，讓學校、家長提高警覺，不要讓這類女孩沉淪。 「援交」源於上世紀九十年代的日本，日語原文是「援助交際」，泛指年輕女孩子為了物質報酬而與年長男子約會。這些女孩子年僅十多歲，約會陌生成年男子...
2017-06-23
史卓豐近期手風成績一般，自月初策騎「幸運大師」贏馬後，已接連四個賽馬日未有頭馬進帳。周日的沙田賽事，豐仔披甲七場，昨晨收操後受訪時，他表示今次的座騎實力不弱，應有望打破近來悶局，其中特別看好第六場呂廄...
2017-06-23