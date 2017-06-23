﻿補賢妻位 陪囡行街 50歲 凍齡林海峰 激罕湊女

百足咁多爪嘅鬼才林海峰（Jan）一屋女人，且賢妻彭羚照顧家庭攞滿分，佢主力搵錢就得。日前下午，阿Jan愛妻唔知係咪忙做義工，唔得閒湊女，於是輪到廿四孝凍齡Daddy林海峰補位做慈父陪千金。當日，阿Jan帶兩位分別17和13歲嘅「前世情人」行中環。大女林泳亭亭玉立長髮及肩，愛一個人行；而孻女林清就比較黐daddy。三人在ifc巧遇本報記者，童顏父親有囡萬事足，一直雙手插袋笑笑口，完全無出手擋鏡，點解？皆因愛女似足老婆咁靚，任影唔嬲啦！



靚聲天后彭羚98年放棄如日中天的事業，下嫁林海峰，全面退出樂壇，專心相夫教女。轉眼大女林泳已17歲，高過媽咪，亭亭玉立兼有明星相。早前少女林泳靚樣曝光，曾有指愛唱歌嘅佢引來唱片公司向佢招手，想簽「Jan二代」，其後阿Jan否應，話女兒無意入行，又強調根本無唱片公司接觸過。



日前周末下午，超級美魔男林海峰激罕獨自帶兩女兒現身中環。由於正值下雨，他和孻女都醒目穿上名牌靚料防水褸，包上頭巾嘅林清長褲波鞋跟實父親。而同媽咪餅印一樣嘅大女林泳，就穿上連身短裙加黑色小手袋，加上一頭微曲長髮，散發清純少女味。三父女先在皇后大道中嘅美國優閒服店GAP睇衫，見daddy手拎外套跟實兩位公主，任由愛女揀衫。行逛十分鐘，阿女睇唔啱，三人就轉場。由於三個人一把傘，阿Jan就攬實同穿上防水褸嘅孻女冒雨跑過對面街，大女就獨自拎縮骨遮，然後經商場行去ifc食tea。



落雨攬實孻女



三父女high tea後，孻女似足父親咁有藝術天份，食嘢時用餐紙空白位畫畫，畫咗個長髮女。林清仲珍而重之拎埋走，唔之係咪想留畀媽咪睇？！其後三人準備行去搭(車立)取車時，阿Jan第一個發現本報，他keep住友善微笑插袋行先，然後到孻女發現，反而星味大女好遲先望到鏡頭，最後fing髮笑笑口，散發仙氣，果然係「優質股」。



採訪 : 張詠森