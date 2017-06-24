﻿李佳芯男友拍劇發圍 陳炳銓跳城門河又半裸跑步

34歲李佳芯（Ali）在TVB新劇《踩過界》中不乏激情戲，除與張振朗有牀戲外，又要脫衣露肉色誘王浩信，為上位都幾把心一橫。作為Ali男友嘅陳炳銓（Danny）要發圍為自己爭返一口氣，由他演出及統籌的Viu TV 20集新劇《賤民20》中，陳炳銓同樣有火辣埋身肉搏戲，仲有祼跑同埋跳落激臭嘅沙田城門河場口，問到係咪要威畀女友睇時，他大笑說：「唔關事，最重要睇效果。」 採訪：方騫平



日前在攝氏34度酷熱天氣下，熱到冇晒胃口嘅陳炳銓快手食完雞翼沙律做Lunch後就喺沙田城門河開工，劇情講熱愛扒獨木舟的無業男陳炳銓在心儀女神吳海昕前失足跌落城門河。因為濕身後不能重拍，事前先要度好位確保無Take 2，Danny硬住頭皮要在烈日下暴曬，他笑說：「城門河雖然好臭好污糟，但浸落水又會清涼啲，不過我唔識游水，好彩喺淺水位置拍都唔怕，唯一最怕畀蠔殼同石頭𠝹親啫。」Danny提到拍呢套劇有好多第一次，「試過只着住一條白色三角底褲就跑去買餸，街坊都會望吓（唔尷尬咩？）又OK喎，咁我有打底，孖住着兩條底褲。」



同女友少見咗



被網民賜名李佳芯奀星男友的陳炳銓咁博係咪要威畀女友睇呢？他大笑說：「唔關事，威唔使攞條命嚟威，作品效果最重要，因為呢次作品係自己搞，如果自己唔落水人哋點會去拼搏？其實我有嘗試過說服導演話唔落水得唔得，但導演話唔得。（李佳芯有乜評價？）條片都未出街，工作歸工作由自己搞掂，我同佢都一樣，演任何戲份唔使請示，通常我哋唔會過問工作，就算拍情慾戲又唔係真嘅，到時出街先睇。」不過，Danny指他和Ali正忙拍劇，少了時間傾偈：「雖然係各有各忙，我哋都有講電話同食飯，有正常溝通啦，（網民反對你同女神一齊！）哈！呢啲唔知點答，（佢咁紅你有冇壓力？）OK嘅，我選擇好多嘢都唔理，而且我哋冇得比嘅。（佢鍾意你乜？）哈……我唔知呀，你問返佢啦。」