﻿小林麻央病逝 海老藏淚訴亡妻遺言：我愛你

34歲日本女主播小林麻央抗癌近3年，最終不敵癌魔，前晚病逝；其39歲歌舞伎演員丈夫市川海老藏昨日如常演出舞台劇，在演出完第一場後，於下午2時半見記者，講述妻子離世的情況，多次忍不住淚流滿面。海老藏透露前晚他結束表演後返家，麻央已無法說話，他與一對仔女及家人都在病榻前陪伴，5歲大女兒麗禾與4歲兒子勸玄似乎不太懂發生何事，仍摸着媽媽的臉，及幫媽媽按摩腳部。海老藏又稱妻子一直面帶微笑，最後遺言是「我愛你」，他講到這裏立即痛哭失聲。



海老藏今早曾多次更新網上的內容，其中一篇寫道「人生中流最多淚的一天！」並稱希望傳媒不要在其家外守候，因會對鄰居做成滋擾。



麻央於2014年10月確診乳癌，當時已轉移至淋巴，其後病情惡化，癌細胞擴散到肺部、骨頭，但她仍堅強與病魔搏鬥，主要做放射線治療，上月海老藏透露她的癌細胞已擴散至下顎；麻央在生病期間仍不時更新網上文章，更經常展露笑顏，盡顯堅強一面。