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﻿素顏阮兒 撩眼屎煲煙

2017-06-24 列印
■被媽咪「哦」緊嘅阮兒，坐到大爺咁款！
■行行吓，又整個嘴。
捽眼
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　　本月底30歲牛一嘅大台小花阮兒（Chloe），港姐出身，前年加入處境劇《愛．回家》中飾演劉丹孫新抱Pinky，人氣多咗，不過之後無以為繼，近期又撈散。

　　日前晚上7時許，零妝Chloe做孝順女約母親去銅鑼灣百德新街撐枱腳。無化妝嘅佢油光滿面，黑眼圈又勁，個樣跌Watt，連儀態都盡失。見她飯後狂扯煙又撩眼屎，仲坐到大爺咁款！加上面闊身厚，短裙露腿都唔多吸引。見她係咁玩手機，其間就同媽咪講兩句，悶樣出晒嚟。其後兩母女埋單走人，搭港鐵回家。

採訪 梁志明
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