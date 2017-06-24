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﻿徐子淇推崇親子樂撐「家」年華

2017-06-24 列印
■徐子淇委任Peppa Pig為兒童大使。
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　　育有4名子女的徐子淇，是香港救助兒童會贊助人，鼓勵社區推廣親子樂和灌輸家長正向管教的訊息。

　　日前，子淇邀請深受小朋友歡迎的卡通人物Peppa Pig擔任該會的兒童大使，因Peppa Pig的故事表達家長正向管教的成效及重要性，以正面積極的方式與子女相處。當日子淇更連同多位小朋友一同製作風箏和拍攝短片，並鼓勵大眾一同與Peppa Pig參與以風箏為主題的「齊畫Kite。快樂『家』年華」。
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