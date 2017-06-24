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﻿阿Sa難忘出碟極速售罄

2017-06-24 列印
■阿嬌託朋友代購新碟。
■阿Sa親到唱片店買Twins新作。
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　　Twins的新碟《花約》昨日推出，成員阿Sa（蔡卓妍）亦抽空到唱片店買碟支持自己和拍檔阿嬌（鍾欣潼）。

　　阿Sa亦憶起當年第一次出碟期間身在紐約拍電影，當時是由媽咪代勞買碟，怎料到幾間唱片店亦不見有新碟出售，阿Sa還以為記錯了發售日期，原來是唱片一推出已售罄，阿Sa亦笑言，此事隔了多年仍記憶猶新呢！阿Sa又稱，幾乎每次出碟日子都要離港，昨日只留港數小時，都要抽時間買碟「攞意頭」，希望新碟成績大賣。

　　阿嬌昨日忙於工作，幸好有朋友幫忙「代購」她與阿Sa的新作，阿嬌收到後亦忍不住和新碟自拍合照，並放上網與fans分享。
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