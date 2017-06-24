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﻿學友長女男友社交網自報「已婚」

2017-06-24 列印
■張瑤華曾貼出與Mathis的甜蜜擁抱照。
■學友將於8月在澳門開騷。
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　  「歌神」張學友長女、現年16歲的張瑤華（Zoe）上年底曾於個人網誌，貼出和外籍模特兒Mathis的恩愛擁抱合照，兩人亦大方地在網上隔空示愛！Zoe貼出一張騷長腿的照片後，Mathis就有留言表示被她迷倒！但Mathis亦被發現在社交網站的個人資料上，自報「已婚」，「配偶」名字亦不是Zoe，令他與Zoe目前的關係更耐人尋味！

　　另外，有關方面宣佈，學友將於今年8月11、12、18及19日，假澳門威尼斯人金光綜藝館舉行演唱會，門票將在本月26日公開發售，勢令學友的歌迷捲入撲飛潮！
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