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﻿Fit爆秘笈

2017-06-24 列印
有Fashion sense ■全身紅噹噹嘅芳芳姐，6年前出活動時已着過呢條碎花紅裙和頸巾，不過當日她在連身紅裙外加件淨紅色長袖衫，腰間束結，睇落唔同晒！
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        去年，芳芳姐穿上旗袍現身公開活動時大爆keep fit秘訣係照腸鏡，她說：「可以keep到咁弗，其實最緊要照腸鏡，我自己都係飲水同飲湯，有渣嘅湯我都唔飲，連續飲五日，先可以fitting到呢件衫。」平日亦靠做運動和氣功保凍齡。
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