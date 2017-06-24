第二場四班一千米的三匹初出馬中，較喜歡蘇廄「白鷺飛翔」，此駒試三課閘走勢俱佳，早段速度不弱，跑姿極好腳法純熟，看型格應屬有質之中距離馬，近期試谷閘直路上有騎而反應不差，今仗如成半冷已可敲。其次最受注目的必是沈廄「旅遊皇者」，因出自香港拍賣會且身價極高。此駒五月初首次試閘由潘頓出策，沿途刻意居後且帶搶口；之後一課由莫雷拉主試泥閘，早段快放而直路上力策下反應平常；及至上周三再由雷神試直路閘，末段走勢有勁，惟仍有內、外閃傾向，馬應有質但未成熟，狀態只屬初起，今仗成熱宜作配。方廄「雪山神鷹」試兩課閘都見有速度，惟馬身較單薄且力度仍欠勁。 第四場「飛廉之子」今季轉偉廄後跑過六仗，二月...

2017-06-24