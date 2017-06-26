﻿邊食邊行超市 汪琳狂掃日本美食

汪琳(Irene)，原名汪曉文，前無線電視藝員，今年39歲，因為同姚樂怡等人組成電波少女而為人所認識，不過，組合好快玩完，拍劇無乜大作為嘅佢08年嫁畀商人Joey Cheung，11年仲生咗個女張梓彤（Kesha），做少奶奶好過做二打六啦。 採訪：梁志明



日前下午，暫時唔使湊女嘅Irene獨自去銅鑼灣崇光超市行街，因為聞到胡椒餅嘅香味，佢忍唔住買咗一件邊行邊食。不過佢好有公德心，隻手好油會抹乾淨先揀嘢，要畀Like。



幸福少奶



見佢去咗專賣日本出產嘅生果櫃位睇柑，一袋四個收你60，望兩望無放入籃，之後再去揀for小朋友飲嘅日本果汁，最後再去揀飯糰，因為買幾個有優惠，Irene就好細心咁揀，揀夠四個就去埋單，一行出門口就有架掛有中港牌嘅七人車等佢，司機仲好細心送佢上車。