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﻿邊食邊行超市 汪琳狂掃日本美食

2017-06-26 列印
■一身幸福肥嘅汪琳食住胡椒餅行超市。
■Kesha五歲半，Irene話囡囡大膽又識講說話。
■當年嘅電波少女，Irene喺右二，你認得幾多個？
■買飯糰畀囡囡食，所以揀得好用心。
■小朋友鍾意飲果汁，Irene買咗幾盒。
■日本產嘅柑，好甜但好貴。
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        汪琳(Irene)，原名汪曉文，前無線電視藝員，今年39歲，因為同姚樂怡等人組成電波少女而為人所認識，不過，組合好快玩完，拍劇無乜大作為嘅佢08年嫁畀商人Joey Cheung，11年仲生咗個女張梓彤（Kesha），做少奶奶好過做二打六啦。　採訪：梁志明

        日前下午，暫時唔使湊女嘅Irene獨自去銅鑼灣崇光超市行街，因為聞到胡椒餅嘅香味，佢忍唔住買咗一件邊行邊食。不過佢好有公德心，隻手好油會抹乾淨先揀嘢，要畀Like。

幸福少奶

  見佢去咗專賣日本出產嘅生果櫃位睇柑，一袋四個收你60，望兩望無放入籃，之後再去揀for小朋友飲嘅日本果汁，最後再去揀飯糰，因為買幾個有優惠，Irene就好細心咁揀，揀夠四個就去埋單，一行出門口就有架掛有中港牌嘅七人車等佢，司機仲好細心送佢上車。
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