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﻿畢列谷巴做攝石人搶鏡

2017-06-26 列印
■畢佬（右）與朋友合照時，畢列谷巴（中）在後搞鬼。網上圖片
■Katy Perry以一身怪打扮亮相音樂節。美聯社
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  英國大型音樂節Glastonbury近日一連幾天舉行，更有多名荷里活巨星現身，大前日有尊尼特普，前日亦有畢列谷巴現身台上，更為其電影《A Star is Born》取景。原來畢列現身當日，另一巨星畢彼特亦在場，他與幾千觀眾一齊享受音樂節。

  其後音樂人Chris Simmons於IG上載了與畢彼特的合照，但他笑稱，當與畢彼特合照時，畢列谷巴卻突然做攝石人在後面搶鏡！昨日就輪到Katy Perry現身，她更唱到勁high，大玩「插水」。
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