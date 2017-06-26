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﻿Morning娘九展開騷晒廣東話

2017-06-26 列印
■Morning娘在港開騷又跳又唱。
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  日本女團Morning娘昨晚在九展開騷，約有八成入座率。演唱會在晚上6時左右開始，13名成員穿上紅色短裙現身，大唱《BRAND NEW MORNING》，現場粉絲立即尖叫；其後她們除去外套再唱多首歌曲後便與粉絲互動，她們先以廣東話打招呼，每位成員更以廣東話自我介紹，隊長譜久村聖表示今年是Morning娘迎接20周年，對身為成員好自豪！她更承諾會繼續唱好歌。





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