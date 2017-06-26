﻿初試配音獲祥仔讚好 法拉講廣東話有外國風

陳法拉和黎耀祥昨出席動畫片《壞蛋獎門人3》宣傳活動，第三度聲演主角「犀利哥」的祥仔，大讚首次參與配音的法拉配得很好，與戲中又高又瘦的「犀利嫂」露露角色相似。不過法拉透露，配音時用聲過度，致聲沙兼喉嚨痛，當日晚上要暫停待第二日再復工。



法拉近幾年赴美國修讀戲劇碩士課程甚少說廣東話，笑言所配的廣東話對白很有外國風味，首日所配的幾句最後還要再錄多次。她續指法籍男友略懂普通話，跟她一樣說得很有Fusion感覺。曾於劇集中扮演法拉哥哥的祥仔聞言即追問法拉何時結識男友；法拉指男友曾低調入場看她的舞台劇《前度》，不過今套動畫都是看英文版好了。