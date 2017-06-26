﻿官網資歷疑造假 譚順生騷博士證書解畫

九歲的譚芷昀（Celine）參加《全美一叮》一夜成名後，爸爸譚順生的連串是非卻緊接爆出。譚順生昨如常為新碟《想到舊年》出席發佈會，並逐一為連日來的是非新聞解畫。對於被薛家燕怒批他撬走歌唱學生，譚順生稱回港後已將八萬元以薛家燕名義捐給保良局，也藉此機會向對方致歉。



至於有指其官網所示的個人資歷有錯，譚順生聲言事件中或有疏忽，但重申獎項是真的；他續展示其學歷證書，證明08年於菲律賓一間大學取得博士學位，惟證書顯示他修讀的是工商管理哲學系，與音樂無關。另外，胡諾言與太太陳琪昨攜大女胡芷苓出席一開幕活動，陳琪憶述譚順生曾問芷苓有否興趣跟他學唱歌，不過芷苓覺得在學校參加合唱團已足夠而作罷。