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﻿陳慧珊帶女兒闖尼泊爾

2017-06-26 列印
■陳慧珊會接拍不同電視台工作。
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　　陳慧珊昨日以頒獎嘉賓身份出席「競爭有道」頒獎禮，她透露早前帶同女兒到尼泊爾為ViuTV拍攝了一輯有關婚姻的節目，5對夫妻分別到不同國家，這亦是她老公首度在鏡頭前出現。陳慧珊指出，這次女兒一同到尼泊爾拍攝節目，雖然是請假沒有上學，但她感到值得，因為小朋友不但在學校學習，去不同地方的經歷也很重要，當地沒有食水，連擦牙也要用滾水，不時會突然無電，最初十歲的女兒也有不習慣。
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