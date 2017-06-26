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﻿黃又南愛甜食最怕變腎虧

2017-06-26 列印
■黃又南現時會多喝水兼少吃甜品。
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　　黃又南昨日以朱古力夾心大使於銅鑼灣宣傳，他笑言由細到大也愛吃甜食，最近才幫襯牙醫「杜牙根」，但早前於內地拍攝遇到90後的演員建議他少吃甜食兼多飲水，並說：「佢話有個朋友好似我好鍾意吃甜食而家有腎病，聽完我就驚，腎虧好大鑊嘛！」他笑言現時迫自己每日起碼飲兩、三杯水，令自己將飲水變成習慣，又南笑言多飲水對皮膚都好，做藝人最緊要這一點。
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