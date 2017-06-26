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﻿李佳芯預告新劇有性感牀戲

2017-06-26 列印
■李佳芯戲中破格性感，分別與王浩信及張振朗有牀戲。
■蔡思貝表示不介意再跟網絡紅人達哥一起出席活動搵真銀。
■飾演變性人的陳庭欣笑言，很滿意男替身的腹肌，令出來效果夠震撼。
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  李佳芯、陳庭欣與張振朗等，前晚出席新劇《踩過界》首播活動，男主角王浩信遲大到，幸好趕及影大合照。

  戲中經常穿貼身性感衫的李佳芯笑指被精神虐待，因平日打扮少有性感曝露，她又自爆戲中分別與王浩信及張振朗有牀戲，問到現實中的她是否跟角色一樣對心愛的東西志在必得？李佳芯坦言有時也會先斬後奏，又表示媽咪擔心她被騙，所以拍拖要等感情穩定才敢見家長。而飾演變性人的陳庭欣戲中會大膽「露兩點」，她感謝公司找了個有腹肌男替身給她，令出來效果震撼又搞笑。
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