 Advertisement
  • 2017年6月26日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 娛樂

﻿馮盈盈讚候選港姐質素高

2017-06-26 列印
■馮盈盈與丁子朗即場比武，場面爆笑。
■馮盈盈大讚應屆港姐質素高。
Previous Next

  馮盈盈昨日出席劇集《射鵰英雄傳》宣傳活動透露，因近日拍劇地方較污糟導致皮膚敏感，可惜醫生男友已轉到風濕科，故未有為她治療。說到新一屆港姐面試，馮盈盈笑言有留意，亦發現演技班同學及大學同學有參選，對她們很有信心，至於有參選佳麗疑似整容，馮盈盈直言知道公司有節目想找她，但自己就支持天然，亦不擔心日後要維修。

  同場的翟威廉玩遊戲時疑似不小心觸碰岑杏賢胸部，但他們一於少理，專心投入玩遊戲。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd