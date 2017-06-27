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﻿全智賢又有喜 預產期明年初

2017-06-27 列印
■全智賢早前被拍到與老公及兒子外出慶祝父親節。
■靚媽全智賢上年二月初為人母。
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韓國紅星全智賢在2012年4月下嫁金融財俊崔俊赫，兩人的首胎「愛情結晶品」於去年2月誕生，全智賢亦在年底復工，與李敏鎬合演劇集《藍海傳說》。昨日有消息指全智賢再度有喜，指她已為丈夫懷第二胎，全智賢的事務所其後承認，她已再度懷孕約10個星期，目前仍未算穩定，所以要份外小心。

  據悉，全智賢的第二胎預產期為明年1月，達成「三年抱兩」！全智賢的丈夫崔俊赫是圈外人，一家人十分低調，早前才被拍到他們一家三口出外慶祝父親節的「背影」。圖：資料圖片
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