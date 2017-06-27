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﻿畢彼特被指攬錫絲安娜

2017-06-27 列印
■畢彼特屢被傳有新歡。
■英國女星絲安娜現年35歲。
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　　英國《太陽報》昨報道，現年53歲的畢彼特上周五現身英國大型音樂節Glastonbury後，周六凌晨與35歲英國女星絲安娜美娜（Sienna Miller）在貴賓區被場內人士目擊「打得火熱」，兩人更擁抱和咀嘴！

　　據「知情者」透露︰「畢佬和絲安娜非常親密，不能離開對方，他們爭取每個機會作身體接觸，關係匪淺。」同場還有畢列谷巴和樂隊Oasis成員Noel Gallagher。絲安娜則被拍到與模特兒Poppy Delevingne結伴出席。有指畢佬日前與同樣失婚的53歲前名模雅莉麥花遜（Elle MacPherson）在荷里活約會兼調情。另外，前晚的音樂節上，英國小天王Ed Sheeran壓軸演出，有Fans就指他有「咪嘴」之嫌演唱。圖：資料圖片
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