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﻿鍾舒漫新歌MV向MJ致敬

2017-06-27 列印
■鍾舒漫（中）新歌MV加入米高積遜的經典舞步。
■今年6月是米高積遜逝世8周年，鍾舒漫藉此向偶像致敬。
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　　鍾舒漫（Sherman）最近推出新歌《小碎步》，並將這歌與偶像米高積遜（Michael Jackson）的《Dangerous》做了個Remix版。Sherman為新歌MV排舞時，最具挑戰性的，是加入MJ一些經典舞步，她坦言：「今次都算係我第一次拍片跳MJ舞步，並上載上網，時間有啲緊逼，得幾個鐘排舞，可能有好多不足，但只係想向我尊敬嘅巨星獻上敬意，所以過程都開心嘅。」

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