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﻿透視Look拍MV Kary騷Fit爆身材

2017-06-27 列印
■吳雨霏拍MV當日，以透視Look示人，盡騷Fit爆身材。
■吳雨霏與監製馮翰銘首次合作，但默契十足。
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　　兩年未有推出派台歌的的吳雨霏（Kary），原來這段時間她聽過不少Demo，直至聽到《Come with me》居然有「叮」一聲的感覺。Kary坦言：「兩年冇踏入錄音室，難免有種陌生嘅感覺，不過愈唱愈有感覺，而且係一種令人掛念嘅感覺。」

　　雖然首次與監製馮翰銘（Alex Fung）合作，但二人默契十足。Alex除了擔任監製外，更為歌曲Featuring和一起拍MV。拍MV當日拍攝超過12小時，Kary更換上3套戰衣，當中包括透視裝，吸睛程度爆晒燈，盡騷Fit爆身材。而為配合這首輕快歌曲，Kary更特地去排舞；雖然她好耐冇排舞，但平日有打開泰拳和行山的她，都能應付自如，並在MV中以型格又性感的姿態示人，難怪Alex都大讚她時尚和冷艷！
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