﻿袁鳳瑛唔介意復出再唱

袁鳳瑛、顏仟汶、「仙樂都」吳堯堯（Yoyo）和楊峰等前晚為抗毒活動擔任表演嘉賓。袁鳳瑛與小朋友和家長們合演話劇，自認工作認真又惡的她坦言：「我畀小朋友好專業嘅訓練，若做得唔夠好會趕走佢哋。」



問她會否再復出唱歌？她就自嘲是「古代人」；當年主唱的《天若有情》不只是她的回憶，也是香港人的回憶，袁鳳瑛稱若大家需要她，她都會唱，但她較喜歡Team Work，而不是開演唱會捧紅自己。



當晚Yoyo、顏仟汶與楊峰均以白Tee、工人褲和波鞋示人，合唱李克勤的《紅日》，模仿克勤《紅日》MV的造型。顏仟汶表示近日跟Yoyo練打拳，為拍攝新片作準備，戲中有打鬥場面和性感演出。