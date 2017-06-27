﻿袁鳳瑛唔介意復出再唱

問她會否再復出唱歌？她就自嘲是「古代人」；當年主唱的《天若有情》不只是她的回憶，也是香港人的回憶，袁鳳瑛稱若大家需要她，她都會唱，但她較喜歡Team Work，而不是開演唱會捧紅自己。
當晚Yoyo、顏仟汶與楊峰均以白Tee、工人褲和波鞋示人，合唱李克勤的《紅日》，模仿克勤《紅日》MV的造型。顏仟汶表示近日跟Yoyo練打拳，為拍攝新片作準備，戲中有打鬥場面和性感演出。
一項涵蓋全球五十個城市的聽力調查結果，結合世界衛生組織（WHO）的城市噪音研究，綜合而成一個「嘈吵城市」排名榜，廣州被列為全球噪音污染最嚴重城市，德里和開羅則排第二和第三位，香港位列十七，屬「嘈吵榜」...
2017-06-27
二○一○年度諾貝爾和平獎得主、內地異見人士劉曉波，證實罹患末期肝癌，已獲准保外就醫，目前在瀋陽一所醫院接受治療，當局並允許家屬到醫院探望。 因煽動顛覆國家政權罪成，被判監禁十一年的劉曉波，一直在遼寧省錦州監獄服刑，其代表律師尚寶軍、莫少平均證實，劉曉波（見圖）確診罹患末期肝癌，正保外就醫。 尚寶軍透露，其當事人是五月確診患有末期肝癌，代理律師隨即替其辦理保外就醫，近日獲當局批准，現時在瀋陽中國醫科大學附屬一院接受治療，當局並允許家屬到醫院探望。 「八九民運」學生領袖王丹在社交網站facebook表示，目前身處巴黎的他，將拜會法國外交部，希望歐盟向中國政府施壓，盡快徹...
2017-06-27
魔法小說系列《哈利波特》第一集《神秘的魔法石》一九九七年六月二十六日出版，隨即掀起一股席捲全球二十年的魔法旋風。昨日是《哈利波特》二十歲生日，歐美、中南美洲、亞洲均有麻瓜穿長袍、戴上眼鏡扮成小說主人翁哈利波特慶祝；其中，《哈利波特》誕生地英國更有多項慶祝活動，日前便有接近七百名兒童扮成哈利集會，刷新哈利迷在同一個地方舉行聚會世界紀錄。而大英圖書館將於十月二十日，舉行哈利波特世界主題展覽。
2017-06-27
澳洲雪梨的物業市場增長迅速，令當地成為亞太區買家的首選置業城市之一，最近由Crown Group發展的全新樓盤Waterfall將來港銷售，項目位近雪梨核心商業區，共提供331個單位，開放式至3房都有...
2017-06-27
美股周一早段好淡爭持，杜指曾升111點，重上21500點水位，其後蒸發升幅，一度倒跌。大市初段在金融股和公用事業股份帶動造好，但能源股和保健類別股份偏軟。 杜瓊斯工業平均指數其後見21411.89點，較上周五升17.13點；納斯達克指數見6242.63點，跌22.62點。滙控美國預託證價格曾見68.83港元，較香港收市價升0.68港元；中移動美國預託證價格曾見83.52港元，較香港收市價升0.42港元。 能源及保健股偏軟 今晨四時，杜指收報21409點，升14點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見68.55元，較香港收市價升0.40元；中移（941）美國預託...
2017-06-27
周日俄羅斯洲際國家盃B組最後一輪，德國3:1輕取十人應戰的喀麥隆首名晉級，教練路維在任十一年六度領軍出戰國際大賽俱闖入準決賽。同時，今仗是他第一百五十次率日耳曼軍團出戰，剛好錄得第一百場勝仗，六成七的得勝率足顯其不斷改革的成果。 路維今仗繼續輪流派遣新星吸取國際賽驗，前鋒迪姆華拿本屆洲際盃首次出任正選即梅開二度，第二次替德軍上陣的中場迪米亞巴爾攻入於國家隊處子球。最終，該隊以3:1擊敗有前鋒阿布巴卡建功卻有守將麥保卡紅牌被逐的喀麥隆。日耳曼軍團於B組兩勝一和首名晉級，四強將鬥A組次名墨西哥，路維亦成功延續率領德軍必入大賽四強的黃金定律。 逢大賽必晉四強 同時，今仗是...
2017-06-27
大阪天王寺附近的有趣社區新世界（Shinsekai），瀰漫着舊日風情，不但有超過一個世紀的觀光塔，也有許多地道串炸食肆，區內仍可看到設有棋院、射擊遊戲場等褪色娛樂設施的商店街，是個時光倒流回到上世紀的...
2017-06-27
影帝張家輝近年狂吸金，早前第三度執導新電影《低壓槽》，又斥1.31億元購入豪宅，男主外；女主內囉，現年53歲靚太關詠荷就全職湊11歲獨女張童Brittany。日前下午，美魔女關詠荷拖愛囡行銅鑼灣利園。...
2017-06-27
香港噪音有幾吵耳？一項涵蓋全球五十個城市的調查提供答案。在計及環境噪音及受訪者聽力之後，廣州、德里和開羅被列為噪音滋擾最高三大城市，香港則排名十七，屬於「嘈吵」城市之列，而最靜的三個城市依次序為蘇黎世、維也納和奧斯陸。大量的醫學研究已經證明，長期承受超標噪音的滋擾，對身心均有害。要減少噪音圍城，不在乎兩道板斧，一是收緊管制噪音的法例，二是加設隔音設施，消減噪音擾人。 昨天一名香港大學學生亦發表一項西區交通噪音污染研究，結果發現一千五百幢樓宇中，四成每日最少承受一小時超標噪音的影響，而其中六十幢面向主要道路的樓宇更是全天二十四小時受超標噪音困擾。西區已非最人多車多，其他旺區的...
2017-06-27
苗禮德日前憑「馬上發財」贏三級賽之餘，兼有「龍城猛將」奏捷而起孖，認真當旺，而季內勝仗亦已達至三十六場，只差一W便跟追平上季成績，明晚派遣六駒出賽，其中五駒交由麥偉利主轡，練騎隨時可繼「馬上發財」之後，再次攜手贏馬。昨晨收操後，老苗表示對匆匆再出的「鋒芒畢露」和「珍珠旺」最感樂觀。 第六場「鋒芒畢露」季中轉投苗廄，近五仗得一亞一季及三席殿軍，次次都收獎金，上周三跑梗頸四後，明晚續配麥偉利續戰谷草一六五○，苗禮德分析說︰「『鋒芒畢露』連仗跑得接近而未能贏馬，可能是基於評分接近飽和，但從另一角度看來，牠來投初期的健康毛病已經痊瘉，陣上表現亦趨穩定。上周賽事的早段步速太快，牠緊隨...
2017-06-27