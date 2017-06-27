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﻿E-kids踩入旺角向大媽挑機

2017-06-27 列印
■Tommy受訪時一度伸脷。
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　　E-kids三位成員前晚再次聚首，拍攝新歌《一二三四》的MV，他們現身旺角街頭開工期間，吸引近200人圍觀。成員Alan稱事前燒衣紙祈求不要遇上下雨，Tommy就笑言，他們冒險在旺角街頭跟在街頭載歌載舞的「大媽」打對台！

　　打算明年初再開騷的E-kids又說：「我們原先計劃三首歌要飛到巴黎、日本及泰國拍攝MV，但大家覺得被稱為MK始祖，沒理由第一首歌不在旺角拍MV。」
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