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﻿代父領公益榮譽獎 超鳳：賭王身體很好

2017-06-27 列印
■超鳳代表父親何鴻燊領獎。
■超瓊任信德主席，父親何鴻燊轉任榮譽主席。 資料圖片
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  賭王何鴻燊二房千金何超鳳，昨現身在灣仔會展舉行的香港公益金周年頒獎典禮，並代表爸爸領取「公益榮譽獎」。談到信德集團上周五宣佈，現年95歲的何鴻燊退任集團行政主席及執行董事職位，由54歲的女兒何超瓊接棒出任行政主席，何鴻燊則擔任「榮譽主席」職銜。問到賭王是否退休？超鳳坦言：「唔係呀，佢都係（榮譽）主席。」追問賭王現時身體如何？超鳳稱「很好」。

　　另外，同場的音樂人雷頌德（Mark）獲頒「金益優異機」，阿Mark透露去年的黎明演唱會後推出的影集共籌得超過50萬，並將善款捐到公益金。他續謂將與暑假期間與家人到英國及歐洲旅行，並不會因當地恐襲頻生而萌生取消念頭。
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