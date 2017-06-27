﻿阿Bob笑對林敏驄囂張摑頭

林敏驄早前亮相無線節目《兄弟幫》時狂窒主持之一林盛斌（阿Bob），除了指對方遲到，又摑了阿Bob幾下，畫面「火藥味」甚濃，有關片段亦於網上瘋傳。阿驄昨聯同雨僑等亮相節目，宣傳主演新片，其間阿驄出手摑阿Bob的頭，兩人其後攬作一團。阿驄表示這次錄影也有摑阿Bob，但他已懂得閃避，至於怕否玩得過火惹怒對方？阿驄就囂張地說：「佢冇本事嬲，大家好熟絡，如果唔係唔會玩得咁癲。」



阿Bob強調上次於節目上的火藥味濃，只是節目氣氛，「我同阿驄都傾咗一次電話，話效果好得意、好好笑……你整吓我，我又整吓你，我哋冇唔妥。」阿Bob又重申自己是守時的人，當日錄製節目時並沒有遲到。