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﻿發哥清邁開餐被「捕獲」

2017-06-27 列印
■發哥跟餐館員工合照，盡展親民本色！
■發哥（左）往泰國開工，發嫂（右二）當然有隨行。
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　　周潤發與郭富城繼《寒戰Ⅱ》後，近月再聯手參演由莊文強執導的新作《無雙》，該片講述以代號「畫家」為首的犯罪集團，掌握了製造偽鈔技術，令人難辨真偽，犯罪範圍遍及全球。

  發哥於8、90年代拍過多套經典電影紅遍亞洲等地，吸納不少亞洲影迷，他近日就在泰國清邁拍攝《無雙》，「發嫂」陳薈蓮亦有隨行陪同開工。有網民昨於社交平台上載發哥在清邁的照片，指他跟當地一間中餐館的泰國員工影合照，親民的發哥繼續負責揸機，教導眾人齊望鏡頭，拍下靚靚Selfie照！圖：網上圖片
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