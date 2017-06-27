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﻿愈住愈豪

2017-06-27 列印
■月前，張家輝購入中半山馬己仙峽道嘉慧園，高層一個實用面積3,366平方呎單位打算自住。
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　　張家輝近年主演嘅電影叫好又叫座，豬籠入水就買大屋，由十幾年前住西貢獨立屋，其後為愛女讀名校鋪路，買入貝沙灣逾二千呎單位。至13年，再以4,500萬買入跑馬地逸廬，同年又豪擲955萬元購下銅鑼灣禮頓道嘉柏大廈高層單位送給太太。今年5月，佢以個人名義斥資1.31億港元購入中半山嘉慧園。
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