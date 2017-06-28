﻿隔13年再做老竇 窪塚報喜索妻誕千金

日本男星窪塚洋介昨日宣佈，他的現任太太、索爆巨胸舞蹈員PINKY在上周二為他誕下女兒，亦是繼13年前前妻為他誕下一子後，再為人父！本報記者



現年38歲的窪塚洋介與前妻在2003年奉子成婚後，同年10月喜獲麟兒。在04年於9樓露台墮樓大難不死的窪塚，昨日向日本傳媒宣佈喜訊，相隔13年再做老竇，他指其舞蹈員妻子PINKY，上周二誕下一女，母女平安！



窪塚亦在聲明中透露，PINKY比預產期早約10天誕女，PINKY由作動到誕女，足足花上33小時，故他甚感謝妻子！窪塚昨日亦上載BB女、自己及妻子的照片，更笑指愛女很可愛，樣子很似馬騮公仔Monchhichi呢！



窪塚當年因搭上PINKY而與前妻在12年離婚，後來更迎娶身材豐滿的PINKY。