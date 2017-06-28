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﻿偉仔「放電」賀55歲生辰

2017-06-28 列印
■偉仔笑住望壽包樣，有網友指能將「整個世界定格」。
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　　「男神」梁朝偉昨日踏入55歲，他的老婆劉嘉玲（圖）昨日凌晨12時許，在社交平台貼出偉仔參加生日派對的照片，並留言：「生日快樂！」相中的偉仔望着大大小小的壽包，笑住「放電」，開心迎接55歲。偉仔所屬的經理人公司亦貼文祝福道：「我們的男神，生日快樂！健康幸福每一天！」粉絲亦紛紛留言祝賀，並祝偉仔夫妻日日恩愛。據知，偉仔身在北海道滑雪，嘉玲則在北京開工，未有陪他過生日。
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