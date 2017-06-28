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﻿金秀賢隨時候命服兵役

2017-06-28 列印
■29歲的金秀賢已屆服兵役年齡。
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  韓國男神金秀賢近日忙於宣傳新片《Real》，現年29歲的他日前受訪時，透露最快今年下半年入伍，「入伍時期不是我能決定的，目前還未收到服役通知，但我估計入伍時期會在今年下半年或明年春天之間，我會好好服役的。」問到會否擔心服役期間事業有兩年空白期？金秀賢表示入伍意味有很多事要忙，故當兵前不會想太多有關軍隊生活的事。

  另外，現年30歲的劉亞仁，其所屬公司昨證實劉亞仁因骨瘤問題獲免除服兵役，公司亦會以劉亞仁的健康為大前題，協助他積極接受治療。



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