 Advertisement
  • 2017年6月28日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 娛樂

﻿宋慧喬嚴斥MBC節目侵犯私生活

2017-06-28 列印
■「雙宋」的緋聞再度被炒熱。資料圖片
Previous Next

  宋仲基和韓劇《太陽的後裔》拍檔宋慧喬早前被拍得前後腳離開峇里，雙宋事後澄清沒有同遊及否認地下情。

  韓國MBC電視台節目日前派員到喬妹在峇里入住的酒店採訪後，指有酒店員工聲稱曾有戴口罩男子頻繁進出酒店，亦播出喬妹私人社交帳戶的照片，涉製造雙宋同房「證據」，但被其他傳媒踢爆MBC該節目涉非法偷拍。有關MBC節目人員否認曾非法偷拍，又對引起大眾疑惑致歉。喬妹的事務所發言人則怒斥有關節目侵犯藝人私生活。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd