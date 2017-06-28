﻿與山本耀司惺惺相惜 向佐冒恐襲威脅 巴黎行騷

外形硬朗的向佐，因為熱愛功夫所以操得一副健碩身材，在機緣巧合下認識同是熱愛功夫的日本設計大師山本耀司，對方更邀他擔任巴黎時裝周的模特兒，能與偶像合作大為興奮，由於機會難求，即使巴黎受恐襲威脅，向佐也誓必要去。本報記者



功夫型男向佐曾經擔任模特兒，最近獲日本設計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）邀請，出征巴黎時裝周行騷。向佐先後為對方行了兩場騷，第一場是以「輪迴」為主題的時裝騷，向佐束起小辮子以一身黑色服裝型爆登場，充份表現出新裝前衞獨特風格，Yohji更親自為向佐整理服飾，對每個細節一絲不苟。



第二場同是山本耀司與Adidas合作的品牌Y-3，以黑白為主的簡潔設計融入運動元素，向佐表示第一場要表現得好Cool，至於Y-3則要有節奏感和Powerful。首次參與巴黎時裝周，與一眾頂尖模特兒行騷，互相交流，向佐表示獲得認同大為開心，由於年少時曾當模特兒，做回「老本行」不太緊張，事前沒有特地去操弗或節食，因平日已經常練功夫，為拍攝動作電影保持最佳狀態。



與偶像分享人生哲理



向佐多謝好友Calvin Chan促成這次合作，對方在時裝界人緣甚廣，由於Yohji和他一樣熱愛功夫，因此介紹Yohji給他認識，他指Yohji練空手道已有二、三十年，見面大談功夫，相當投契，Yohji想跟他合作便邀請他去巴黎行騷。



向佐指Yohji向來是他很喜歡的品牌，能與偶像合作極為興奮，他說：「最難忘是與Yohji相處了數天，在對方身上學到很多，與他分享很多人生哲理，將來必定再有機會合作。」家人因參加台灣女星安以軒的婚禮，所以沒有陪同前往巴黎，談到歐洲受恐襲威脅，局勢緊張，家人可有叮囑凡事小心？他說：「沒特別小心，這是命，遇到就遇到，遇不到就遇不到，加上今次巴黎行騷機會難求，所以一定會去。」



