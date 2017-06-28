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﻿方媛晒凸肚相

2017-06-28 列印
■方媛以柯德莉夏萍式打扮參觀展覽。
■方媛放全身照，雖然身形纖細，但已見肚凸凸。
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  天王郭富城今年4月娶內地模特兒方媛（Moka），並傳出Moka已懷有身孕，惟兩人一直沒正式承認喜訊。城城對太太愛護有加，有指他在上海購入豪宅，讓Moka可跟外父外母同住，今期《東周刊》亦影到城城位於大坑的愛巢，擺設強勁風水陣安胎。

  此外，Moka不時在社交平台分享近況，但大多是半身相，前晚她貼上多張全身照，透露身在上海參觀柯德莉夏萍展覽，身穿厚踭鞋及收腰連身裙的她似足柯德莉夏萍扮相，肚凸凸目測似有五個月身孕。圖：網上圖片
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