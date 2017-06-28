對於處女馬不宜博W之說，筆者一直甚有保留，因為一匹馬不出頭，可以有很多原因，可能是遲熟，也有可能只是未找對門路。 第二場四班一六五○米。「金多多」是愛爾蘭自購馬，來港三季跑了廿七場未勝，根據一般標準，已算是老處女馬了。但留意到其外公是「沙鞍井」，除了或偏向遲熟之外，其母服役時兩勝二千米，此駒很有可能是匹成熟較遲的中長途馬，況且本身早段速度慢，跑短途也較蝕章。因此，近兩季集中跑短途而未能出頭，似乎不宜太作準了。 上季「金多多」在孫達志手上時，從未跑千四米以上途程，累積減了廿分，今季初轉到沈廄後，得以在六十二分起步，而接手的沈集成似乎也認為牠並非短途馬，所以熱身兩仗後，即強配莫...

2017-06-28