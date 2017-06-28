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﻿高Ling不抗拒全祼演出

2017-06-28 列印
■高Ling讚《踩過界》劇情夠爆。
■左起：陳雅思、邵珮詩及高Ling出席活動。
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  穿上露腰裝的高海寧（高Ling）昨日與邵珮詩、陳雅思出席活動。高Ling在新劇《賭城群英會》雖也有性感演出，但相比近日譚凱琪在新劇《踩過界》中的疑似全裸演出相差很遠，問到她日後會否考慮全裸演出？高Ling笑言若收到這類劇本也要看是否劇情需要，才會考慮，其實拍攝時會做足安全措施，只是出來效果似吧！高Ling又指今次因為是《踩過界》，這樣才好看夠爆，才有人追看。

  近日無線藝人頻在網上玩直播，問高Ling可會直播時以水着上陣？她就笑稱要看看有無

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