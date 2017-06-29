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﻿陳志雲「專」摑王喜

2017-06-29 列印
■陳志雲與王喜合作愉快，更重演劇中掌摑的戲份。
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　　陳志雲、王喜與葉童等合演的舞台劇《雷雨對日出》前晚圓滿落幕，台前幕後完成演出後出席慶功宴。問到該劇可會「添食」再上演？王喜就笑言最好是能夠在世界多地巡迴演出！

　　陳志雲則稱，有朋友指他在劇中摑王喜時，竟然沒發出聲音，陳志雲談到興起，竟即場示範摑王喜的臉，更摑到發出「啪」一聲！王喜就笑問陳志雲，是否摑他摑上癮，又謂尾場被摑七巴，陳志雲卻不懂得「就力」！陳志雲聞言就笑道：「我係專業演員，計過度過O架！」
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