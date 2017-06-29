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﻿龔嘉欣孖陳凱琳晒長腿

2017-06-29 列印
■四大美眉齊齊以熱褲上陣，勁吸睛。
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　　龔嘉欣昨日造福人群，在微博分享數張熱褲美女J圖，成因是咁的，因拍新劇跟陳凱琳、譚凱琪、沈卓盈friend咗嘅龔嘉欣，見大家都鍾意打羽毛球就組成「少婦聯盟」，前晚仲約埋隊友齊齊砌波，四位美眉不忘在球場上展示白滑長腿，吸睛度爆燈，晒41吋長腿的陳凱琳還要玩跌膊露小纖腰，成功突圍。
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