﻿唐詩詠賣口乖讚古仔

有傳古天樂有意羅致唐詩詠加盟旗下，兩人昨晚碰頭時，詩詠就笑言要準備履歷表！本報記者



唐詩詠和古天樂昨晚齊出席一公開活動，詩詠盛裝赴會，谷出3吋「事業線」，艷光四射。



詩詠受訪時否認曾獲古仔羅致加盟旗下，笑言要準備好履歷表，才能向古仔自薦，並不忘賣口乖，大讚古仔是好演員，希望再跟他合作。古仔則笑言，「我重申我只是演員，何來簽不簽她呢？」



問到加盟身價是否以千萬元計？詩詠稱並非金錢能衡量，她首重發展空間，其次是工作理念，再加點「誠意金」當然更好！



詩詠又稱，不擔心會和古仔傳緋聞，她亦忙到沒時間思考拍拖的事。詩詠透露現在沒有追求者，被盧啟邦力追的傳言只是舊聞，她和對方沒有聯絡。