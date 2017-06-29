﻿秘戀百億麻將館太子爺 34歲阿Sa戀情曝光：O依家好開心

34歲的蔡卓妍（阿Sa）兩年前跟陳偉霆分手，昨有報道指阿Sa今年四月秘密撻着連詩雅舊愛、年約30多歲的百億麻將館太子爺石恆聰（Anthony）。正值熱戀情的阿Sa更連續兩晚往男友價值3億的畢架山豪宅過夜；阿Sa昨亦默認戀情道：「O依家好開心……」。本報記者 圖：資料圖片



蔡卓妍（阿Sa）入行以來，只曾承認曾與鄭中基秘婚兼離婚，以及跟陳偉霆的一段情，惟阿Sa自前年與陳偉霆分手後，一直未再爆出戀情。昨有報道指，阿Sa經好友馬天佑及賭王千金何超蓮做月老和紅娘，認識與連詩雅分手數月、身家百億的麻將館大王後人石恆聰（Anthony）；阿Sa與Anthony秘密拍拖兩個月，女方日前更連續兩日秘訪男友的億元畢架山豪宅致戀情曝光。對於戀情曝光，阿Sa昨以短訊回應道：「O依 家好開心，多謝大家關心，其他唔講咁多了。」蜜運中的她今日將出席活動見傳媒，至於前度陳偉霆則無回應。



連詩雅避談死纏求復合



對於報道指連詩雅分手後未死心，仍死纏男方求復合一事，連詩雅昨出席一公開活動時，恰巧「月老」馬天佑也同場，兩人更大方合照毫不尷尬。連詩雅被問到有關報道時，明顯有備而來，她稱：「（與Anthony）分開好耐，佢同任何人一齊唔係好關我事。」更指對被男方嫌不定性及死纏復合的虛構報道「得啖笑」；不過問到可有復合打算時，她卻避談只輕輕帶過：「O依家好開心，同事話我係筍盤，我O依家都忙工作。」



講到Anthony與阿Sa拍拖，連詩雅大方稱當然祝福舊愛，又大讚他與阿Sa是靚仔靚女非常合襯。今日29歲生日的連詩雅笑言看生日願望有無艷遇，但一切順其自然，現在會專注工作。馬天佑則否認為阿Sa牽紅線，又指對方是好女仔值得有幸福；他又讚Anthony好人。



另外，阿Sa前夫鄭中基在社交網分享女兒Emma出席幼稚園畢業禮的照片，全體學生與爸爸齊穿唐裝衫上台參與畢業演出，中基雖無時間綵排，但笑言：「好在有其他爸爸畀我偷番薯」。