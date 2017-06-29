﻿成龍祖兒陳偉霆拍片慶回歸20年

成龍、容祖兒和陳偉霆早前齊應內地中央電視台邀請，齊參與拍攝香港回歸20周年的宣傳短片昨日曝光。該短片分別於粵港澳大灣區計劃中的三個重要城市，包括深圳、廣州及香港取景，成龍、祖兒與陳偉霆齊分享心聲。



成龍在97年香港回歸祖國時43歲，代表奮力拼搏的中年一代，向來熱心公益的他更於片中穿上唐裝衫，揮動毛筆為龍舟點睛外，更任鼓手擊鼓指導龍舟健兒，盡顯功架！回歸時是17歲中學生的祖兒，則於短片中與一班廣州的小孩畫畫，傳遞兒童是未來，也是希望的訊息，亦代表兒童齊創造美好明天！陳偉霆在97年只有12歲，他在短片中以一身運動裝跑步亮相，並與一班年輕人幫清潔工人推垃圾車，寓意攜手同行，推動社會進步！