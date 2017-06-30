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﻿菀之搵真銀過足「扮嘢癮」

2017-06-30 列印
■Ivana在廣告中以多個造型示人。
■工作人員幫Ivana整理扮演歐洲貴族的髮飾。
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  王菀之（Ivana）近日忙於為舞台劇《小人國6》進行綵排，日前抽空拍攝一飲料品牌的電視廣告，更大玩變身術，一人分飾多角，分別以斯里蘭卡女郎、歐洲貴族、印度女郎等造型亮相，令Ivana過足「扮嘢癮」，難怪她笑言：「我覺得今次啲造型好靚，又好似演緊唔同嘅角色咁，好好玩，啲衫好靚，個故事又得意。」

  Ivana前年跟「figure王」Eric So結婚，仍處於新婚階段的她就以檸檬茶來比喻愛情觀，「甜甜酸酸，濃得嚟fresh，咁咪長久啲囉！」她又自言：「其實簡簡單單嘅生活都好開心，我係一個好容易滿足嘅人，但係最有要求嘅係對自己每一次嘅舞台演出，不論係舞台劇定係演唱會，工作好認真㗎！」
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