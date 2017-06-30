﻿沈震軒淚灑新歌發佈會

沈震軒被傳因形象花弗致遭唱片公司「雪藏」，再加上與無線約滿，令沈震軒近兩年似「人間蒸發」。沈震軒近日再推出新歌《打不死》，並於昨晚舉行發佈會，面對眾多對他不離不棄的粉絲，沈震軒忍不住當場落淚，連在場協助他進行視像直播，讓身在加拿大的沈媽媽能「參與」發佈會的沈姨姨亦感動落淚。



沈震軒否認因形象花弗而被雪，他說：「當我唔去澄清時人哋就當真，我一向係用作品去說話，但今次想真真正正咁講，冇呢件事。」他又謂爸爸自小教他，男人多工作少說話，所以他一直也非常沉默，但經歷這段沉澱期，明白到面對傳媒不可以太沉默，否則外界會以為傳聞是真的！