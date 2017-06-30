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﻿陳鈺芸為男友學煮泰菜

2017-06-30 列印
■JuJu喜歡「下煮男」，謂一齊煮飯仔幾溫馨。
■到泰國拍攝旅遊特輯的JuJu嚐盡泰式美食。
■JuJu自爆在泰國操拳時，被拳手送花力追。
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  動作女星陳鈺芸（JuJu）日前到泰國拍攝旅遊特輯，除激玩「飛越樹林」，睇打拳外，更特意到Pattaya Royal Cliff Resort向泰國大廚學煮地道泰菜。她說：「我好鍾意食嘢，一日可以食五、六餐！六歲第一次炒飯，o依家都經常下廚，最愛煮意大利菜、法國菜、同中式小炒！前度男友曾經係煮泰菜高手，但佢唔肯教我，o依家終於有機會跟正宗泰廚學，將來可以煮畀另一半！」單身的她自爆在泰國操拳時被一名貌似Tony Jaa泰國拳手力追，對方送花又請JuJu回家吃住家泰菜。
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