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﻿阿倫揭周星馳「走數」逾30年

2017-06-30 列印
■阿倫挑戰傅家俊球技。
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　　譚詠麟（阿倫）早前擔任「神奇小子」、桌球好手傅家俊主持的ViuTV節目《約咗傅家俊》嘉賓，除了切磋球技外，更暢談圈中秘聞和舊史。

　　阿倫談到當年拍攝電影趣史時，就甚回味《愛的逃兵》最後一場戲就是和張曼玉「錫足」400呎菲林。阿倫亦自爆與好友打桌球趣事，有一次成龍更輸掉沙發、雪櫃及廚櫃給他，令觀賽的成龍太太林鳳嬌「投訴」！阿倫又笑言，周星馳欠他一餐飯，「走數」已三十多年呢！
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