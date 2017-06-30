今次獲邀做評委的亞洲影星包括梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉、甄子丹、范冰冰、日本影星真田廣之；導演及監製方面則有杜琪峯、陳可辛等；甄子丹在微博留言稱：「我的榮幸！」荷里活影星方面，「神奇女俠」姬嘉鐸、「雷神」基斯咸士禾夫、「星爵」基斯柏特與太太Anna Faris等亦榜上有名，他們將有份投選下屆奧斯卡的各個獎項。圖：資料圖片
偉仔嘉玲曼玉 晉身奧斯卡評委
今次獲邀做評委的亞洲影星包括梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉、甄子丹、范冰冰、日本影星真田廣之；導演及監製方面則有杜琪峯、陳可辛等；甄子丹在微博留言稱：「我的榮幸！」荷里活影星方面，「神奇女俠」姬嘉鐸、「雷神」基斯咸士禾夫、「星爵」基斯柏特與太太Anna Faris等亦榜上有名，他們將有份投選下屆奧斯卡的各個獎項。圖：資料圖片
習近平抵埗：香港一直牽動我心
國家主席習近平與夫人彭麗媛昨日抵港，展開三天訪問行程。習近平在停機坪發表講話，指香港回歸祖國二十周年是「大事、喜事」，又說此行有三大目的，包括「表示祝福」、「體現支持」、「謀劃未來」以確保「一國兩制」...
2017-06-30
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「乒變」男子隊退出澳公開賽 乒協：身體疲勞及傷患困擾
內地乒乓球「乒變」事件餘波未了，中國乒乓球協會表示由於男乒主要運動員身體過度疲勞，加之傷病困擾，不具備參賽的競技狀態，決定由許昕、樊振東等六人組成的男子隊，將會退出下月初舉行的國際乒聯世界巡迴賽澳洲公...
2017-06-30
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美國土部提升入境安檢標準 每日2000航班受影響
美國三月起禁止由部份機場出發前往美國的旅客攜帶大型電子產品登機，國土安全部宣佈，今夏起全球機場必須對前往美國旅客、隨身物品實施更嚴格保安檢查，防範應對恐襲威脅，預計每日影響二千班航機。 國土安全部長凱利周三宣佈，將在未來數周逐步執行升級版保安措施，全球機場、各間開辦直飛美國城市航線的航空公司，必須嚴格檢查前往美國旅客及其隨身物品，特別是手提電腦、平板電腦等大型電子產品，防止恐怖份子改裝電子產品內收藏炸藥，威脅美國安全。 航空公司有權禁止未符合規定人士登機，美方亦可能會禁止相關人士入境。 手提平板電腦等禁攜令不變 凱利指，全球一百零五個國家地區、二百八十個機場；一百八...
2017-06-30
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上車屋苑錄市價成交
據星島地產網報道，二手紛錄上車客市價承接個案，中原資深分區營業經理柳發利表示，馬鞍山新港城B座中層2室，面積348方呎，兩房間隔，議價後以528萬元易手，呎價15172元，新買家為上車客，購入單位作自...
2017-06-30
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科網受壓 納指挫90點 恒指ADR急挫344點
美股周三錄得兩個月來最大的單日升幅後，昨日反覆偏軟。受惠於聯儲局最新出爐的銀行壓力測試第二輪結果顯示，34家受測大行全部通過，可以增加派息和回購，銀行股顯著漲升，但無法抵銷科技股重現的跌勢。杜指收市跌167點，報21287點。 杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21287點，跌167點；納斯達克指數收報6144點，跌90點。滙控（005）美國預託證價格報72.64港元，較香港收市價跌0.16港元；中移動（941）美國預託證價格報82.25港元，較香港收市價跌0.85港元。恒指ADR昨晚全面下挫，今晨四時報25621點，急瀉344點。 聯儲局周三出爐的年度壓力測試第二輪結...
2017-06-30
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決戰小黑鷹 牛氣沖天
西班牙在本屆U21歐洲國家盃以四戰全勝姿態殺入決賽，並在今晚與德國U21爭奪冠軍殊榮。「小狂牛」教練施拉迪斯信心十足，大讚全隊球員有質素又夠團結，加上他們擁有於本賽事攻入五球的中場沙奧尼古斯領軍，料可順利擊敗「小黑鷹」捧盃，客勝可取。 （有線61、201台周六凌晨2:45直播） 「小狂牛」近四屆U21歐國盃三度晉身決賽，整體實力超班，其教練施拉迪斯直言全因各人關係密切：「我們的確擁有很多好球員，有些是國內西甲球員，有一些則在歐洲其他聯賽效力，但他們最強一點是隊友間的密切關係，令球隊十分團結。」 近期盛傳獲巴塞隆拿垂青的沙奧尼古斯，本屆賽事已攻入五球，而效力皇家馬德里...
2017-06-30
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以人為本 百變瑰寶設計
採訪多年，阿卓爸爸接觸過很多中外名人，他們不約而同均愛佩戴一些具個人風格的設計首飾，適逢城中著名珠寶設計品牌Lily Collection創辦三周年，遂找來負責人陳華浩，將珠寶設計中以人為本的關鍵要素...
2017-06-30
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愛子下水禮 升Cup楊愛瑾幫B仔買泳裝
前Cookies成員楊愛瑾（Miki）去年4月下嫁永安太子爺郭永淳後，同年11月宣佈造人成功，今年3月30日一索得男，誕下大眼可愛B仔Luken。結婚生仔一條龍，好幸福嘅Miki就算近日被爆同十年好姊...
2017-06-30
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社論——七一新開始 扭轉分裂前行
國家主席習近平昨天抵港，親身參與香港回歸祖國二十周年的慶祝活動，同時表述中央對香港的支持和期望。正值香港特區政府換屆在即，香港人在中央強大而穩定的挺港政策下，必須尋找更大空間，謀求更大發展，並且進一步鞏固「一國兩制」。 習近平發言，指「香港一直牽動着我的心，再過兩天，就是香港回歸祖國二十周年，無論對國家、還是對香港，都是一件大事、喜事。」既是他個人的心跡，也反映中央高度重視香港。他強調訪港有三個目標，一是「祝福香港」，衷心祝願香港再創輝煌；二是「體現支持」，指二十年來中央一直是香港的堅強後盾，中央將一如既往，支持香港發展，改善民生；三「謀劃未來」，總結經驗，確保「一國兩制」...
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閘中尋寶——印印腳頭場有機會
第一場四班千二米，三匹初出馬中以偉廄的「印印腳」進度較好，此駒自四月尾起已積極試閘，較早期一直由潘頓主試。在試閘中所見，此駒的天生速度甚好，步闊且落腳有勁，屬有質素之馬。 月初「印印腳」由祈普敦試泥閘，早段快跟後末段走勢見勉強，但在月中一課由柏寶試直路閘，沿途與剛勝之「旅遊皇者」拍住鬥放，末段保持走勢，論進度已屆爭勝水準，周六初出屬機會馬。沈廄的「港林福星」試閘欠加速力，加程才留意。方廄的「明昇」屬拍賣會馬，試兩課閘上力未足，暫欠睇頭。 第五場賀廄的「幸運時代」屬四歲紐西蘭馬，因足部曾嚴程受傷而操練較疏落，早前試閘明顯上力未足，月初配潘明輝試泥閘，加眼罩後走勢有改善，今仗如...
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