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﻿偉仔嘉玲曼玉 晉身奧斯卡評委

2017-06-30 列印
■張曼玉近年甚少電影作品，也有份入選。
■偉仔和嘉玲獲邀擔任奧斯卡獎項評委。
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　　第90屆奧斯卡頒獎禮將於美國時間明年3月4日舉行，主辦機構美國電影藝術與科學學院昨宣佈今年新增774名新評委，大會似吸取往年的教訓，今年的新增成員有39%是女性，亦有30%是有色人種，成員來自57個國家，包括演員、導演、服裝設計師、紀錄片導演等七個範疇。

　　今次獲邀做評委的亞洲影星包括梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉、甄子丹、范冰冰、日本影星真田廣之；導演及監製方面則有杜琪峯、陳可辛等；甄子丹在微博留言稱：「我的榮幸！」荷里活影星方面，「神奇女俠」姬嘉鐸、「雷神」基斯咸士禾夫、「星爵」基斯柏特與太太Anna Faris等亦榜上有名，他們將有份投選下屆奧斯卡的各個獎項。圖：資料圖片
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