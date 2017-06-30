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﻿下月來港開騷 BTOB近距離冧幸運粉絲

2017-06-30 列印
　　韓國七人男子組合BTOB出道5年，除跳得唱得外，亦活躍於影視及綜藝界，吸納不少粉絲追捧，其中成員之一的陸星材去年有份參演紅遍全亞洲的神劇《孤獨又燦爛的神—鬼怪》，與男主角孔劉、李棟旭等有多場對手戲，粉絲人數急劇上升。

　　有見及此，BTOB將於下月14日再度襲港，在亞博館舉行演唱會《BTOB TIME Concert in Hong Kong 2017》，屆時又繼續賣力唱跳外，他們更預告會跟幸運粉絲作近距離互動，勢必冧得一班粉絲開心不已！
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